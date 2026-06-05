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Seguridad

Sorprenden a narcomenudistas con mota y cristal

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a narcomenudistas con mota y cristal
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      En distintas intervenciones en diferentes regiones del estado, fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud. Además, la Guardia Civil Estatal aseguró diversas dosis de droga.

      En la región Media, agentes estatales detuvieron a Edna "N", de 30 años de edad, en el municipio de Rioverde, a quien se le aseguraron diversas bolsas con marihuana durante los recorridos preventivos desplegados en la zona.

      Por otra parte, como resultado de trabajos de inteligencia en la capital potosina, fue detenida Nayeli "N", de 25 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal"; mientras que, en otro hecho, elementos de la GCE detuvieron a Jacqueline "N", de 26 años, y José "N", de 48 años, en posesión de dosis de marihuana.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene una presencia permanente en los 59 municipios, fortaleciendo las acciones operativas que permitan preservar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las y los potosinos.

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