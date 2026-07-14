Sufre sólo lesiones joven atropellado en carretera

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CIUDAD VALLES.- Un joven que intentaba cruzar a pie la carretera Valles-Mante fue atropellado por un vehículo y resultó lesionado.

El percance ocurrió este lunes por la mañana, en el kilómetro 2 de la carretera federal número 85, frente al fraccionamiento Bugambilias.

Según testigos, el joven pretendía cruzar la vía federal, pero el conductor de un automóvil Nissan Sentra negro, modelo atrasado, no redujo la velocidad al pasar por los topes y lo atropelló.

El peatón quedó tendido a la orilla de la carretera y no podía levantarse debido al dolor que presentaba en una pierna.

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Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron a brindarle auxilio; sin embargo, no requirió ser trasladado a un hospital.

El conductor del automóvil admitió su responsabilidad y llegó a un acuerdo con el afectado para hacerse cargo de los gastos médicos, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades.