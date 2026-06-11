Sujeto es detenido por golpear a su esposa

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En atención a una mujer víctima de violencia familiar, oficiales de Guardia Municipal de la capital, realizaron la detención de un hombre en el Barrio de Santiago, tras agredir físicamente a su esposa.

Fue en la calle 16 de Septiembre que los policías detectaron a una mujer que corría pidiendo ayuda y presentaba un golpe en el rostro. Al aproximarse para ayudarla, ella manifestó que había sido agredida por su esposo quien permanecía en su vivienda.

La mujer señaló como responsable de las agresiones a José de Jesús "N", de 27 años. Ante el señalamiento, los oficiales se dirigieron a la vivienda y con la autorización de la parte afectada ingresaron para realizar la detención.

El implicado fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente y enseguida fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación jurídica.

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