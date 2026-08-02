Sujetos amenazaban con armas y acaban encerrados
Uno traía una cachimba y el otro un cuchillo, con que agredieron a los afectados
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En atención a reportes canalizados por el C4 Municipal, oficiales de Guardia Municipal de la capital realizaron la detención de dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas, en hechos distintos registrados en la colonia Progreso y en el Centro Histórico.
En una primera intervención, oficiales acudieron a la calle Leibnitz, en la colonia Progreso, donde una mujer señaló que un individuo presuntamente la amenazó apuntándole con una arma de fuego, ya que se enojó porque ella le pidió que dejara de quemar basura afuera de su casa. Durante la inspección preventiva, los agentes localizaron una réplica de arma de fuego, por lo que el señalado, identificado como Juan "N" de 26 años fue detenido.
En un segundo hecho, oficiales del agrupamiento Centinela atendieron un reporte en la Plaza de la Tecnología, ubicada en el Centro Histórico, donde un guardia de seguridad señaló directamente a un hombre que presuntamente intentó agredirlo con un cuchillo. Al percatarse de la presencia policial, el individuo, identificado como Jesús "N" de 47 años, arrojó el arma blanca a una alcantarilla, siendo detenido en el lugar.
Derivado de la agresión, el guardia afectado recibió atención prehospitalaria por parte de la Cruz Roja Mexicana.
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En ambos casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.
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