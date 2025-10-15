Supuesto asaltante es atrapado en La Sierra

Un sujeto que andaba asaltando en la colonia La Sierra, en donde con violencia le quitó una motocicleta y un teléfono a una mujer, fue capturado por oficiales de la Guardia Civil de Soledad luego de que la afectada pidier auxilio.

Cuando los agentes transitaban sobre la avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia mencionada, tuvieron contacto con una mujer que señaló a un individuo de haberla despojado de su motocicleta y su teléfono celular bajo amenazas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A escasos metros del lugar, los policías observaron a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas por la víctima, al darle alcance fue identificado por la parte afectada, por lo que se procedió a entrevistarlo, identificándose como Carlos “N”, de 28 años.

La afectada comprobó la propiedad de la motocicleta marca Itálika 125, color negro con verde, mientras que el señalado refirió haber arrojado el teléfono al intentar escapar.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo de motocicleta, además de darle lectura a su carta de derechos.

El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y fue puesto a disposición de la FGE.