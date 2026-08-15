Trabajadores causan fuga de gas en Plaza Cóndor

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La tarde de este viernes, durante trabajos de remodelación de la Plaza Cóndor, en la colonia Prados de San Vicente, tubería de gas natural fue rota dejando escapar el combustible.

En medio de los trabajos, una máquina retroexcavadora rompió el tubo, lo que inmediatamente se tradujo en una fuga, liberando el olor característico, alertando del peligro a los trabajadores, así como a vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso a las autoridades.

Luego de múltiples reportes por la situación, momentos después al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes como primera respuesta aseguraron el área para evitar mayores riesgos, mientras se solucionaba la fuga. Al sitio también llegó personal de la empresa Naturgy, la cual se hizo cargo de las labores para reparar la tubería.

Cabe mencionar que los trabajadores que realizaban las excavaciones no presentaron molestias por el gas liberado, ni tuvieron que ser trasladados a una clínica para su evaluación.

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