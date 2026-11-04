Tráiler choca contra cerro en el Libramiento Valles-Tamuín

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TAMUÍN.- Un tráiler se salió del camino y chocó contra un cerro en el Libramiento Valles-Tamuín; el chofer resultó ileso.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, en el kilómetro 94 de la carretera de cuota, cerca del entronque con la carretera libre Valles-Tampico.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un tráiler marca Kenworth, de color amarillo, de los que se utilizan para el acarreo de naranja, perdió el control del volante al tomar una curva y terminó chocando contra un cerro.

Debido al fuerte impacto, la cabina quedó destrozada, por lo que automovilistas que pasaban por el lugar reportaron de inmediato el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Poco después arribaron socorristas y personal de la empresa encargada del mantenimiento de ese tramo carretero; sin embargo, se confirmó que no hubo personas lesionadas.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la pesada unidad y liberar la zona del accidente.