Tráiler le pega a una moto en la Zona Industrial

La conductora de una motocicleta resultó con lesiones leves al ser golpeada por un tráiler de doble remolque, esto en la Zona Industrial, en donde por suerte el caso no pasó a mayores.

El hecho ocurrió cerca de las ocho de la mañana de este viernes en el cruce del Eje 130 y la avenida Comisión Federal de Electricidad, por donde circulaba el tráiler que le pegó a una motocicleta color negro.

Por el impacto, la mujer que conducía la moto resultó con algunos golpes y fue atendida por los paramédicos, que evaluaban su traslado a un hospital a recibir atención médica.

Al sitio arribó el ajustador de la aseguradora del tráiler en espera de llegar a un acuerdo con la afectada para cubrirle sus daños y posibles curaciones, por lo que el caso no pasaría a mayores y no sería necesario la intervención de las autoridades.

Aparentemente la mujer se dirigía a su centro de trabajo en una empresa cercana cuando se registró el percance vial.