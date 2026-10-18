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Un sujeto andaba armado en la San Rafael en SGS

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Un sujeto andaba armado en la San Rafael en SGS
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      Durante patrullajes de vigilancia en la colonia San Rafael, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a David "N", por el delito de portación de arma prohibida. Esto, en atención a un reporte ciudadano que alertaba sobre un hombre que presuntamente agredía a peatones y arrojaba botellas a los vehículos en la colonia referida.

      Al arribar al lugar, los oficiales municipales lograron ubicar al señalado, a quien durante su inspección preventiva se le encontró un machete, motivo que originó su detención y posterior puesta a disposición ante la autoridad competente.

      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener vigilancia y brindar atención ciudadana inmediata para preservar el orden y la seguridad en las colonias de la entidad.

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