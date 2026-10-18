Un sujeto andaba armado en la San Rafael en SGS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Durante patrullajes de vigilancia en la colonia San Rafael, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a David "N", por el delito de portación de arma prohibida. Esto, en atención a un reporte ciudadano que alertaba sobre un hombre que presuntamente agredía a peatones y arrojaba botellas a los vehículos en la colonia referida.
Al arribar al lugar, los oficiales municipales lograron ubicar al señalado, a quien durante su inspección preventiva se le encontró un machete, motivo que originó su detención y posterior puesta a disposición ante la autoridad competente.
En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener vigilancia y brindar atención ciudadana inmediata para preservar el orden y la seguridad en las colonias de la entidad.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a jalisciense víctima de secuestro virtual en Valle Dorado
Pulso Online
Un operativo policial permitió interrumpir la comunicación con los extorsionadores
Aprehenden a presunto implicado en desaparición de joven
Redacción
El personal de la FGE obtuvo la identidad del detenido de nombre Gabriel "N"
Caen reclutadores de "halcones" en Ciudad Valles; rescatan a joven
Redacción
También, la GCE aseguró equipo para espiar los movimientos policiales