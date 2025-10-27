logo pulso
Seguridad

Vándalos son atrapados con marihuana

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalos son atrapados con marihuana

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres por posesión de marihuana, luego de recorridos de seguridad por diversas colonias del municipio.

En un caso, los policías transitaban por la calle Tangamanga, en la colonia El Morro, donde observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, se identificó como Jovani “N” de 18 años, encontrándole una bolsa con marihuana.

Siguiendo con los arrestos, Sergio “N” de 20 años fue detectado en la calle Niños Héroes, en la Cabecera Municipal, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con marihuana.

En la Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Francisco, los policías tuvieron contacto con quien dijo llamarse Ángel “N” de 18 años, descubriéndole una bolsa con hierba con las características de la marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

César “N” de 19 años fue observado por los oficiales municipales en la calle Negrete, de la colonia El Morro, cuando alteraba el orden, encontrándole otra bolsa con marihuana.

Por último, en la calle De la Estación, en la colonia Privadas Santa Fe, agentes municipales detectaron a quien dijo llamarse Juan “N”, asegurándole cinco bolsas del enervante.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por posesión de enervantes y después fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

