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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Vehículos se acaban al accidentarse en la carretera a Rioverde

No se reportaron personas lesionadas

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Vehículos se acaban al accidentarse en la carretera a Rioverde
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      Dos vehículos quedaron en pérdida total luego de que la madrugada de este domingo sufrieron aparatosas volcaduras en distintos puntos de la carretera a Rioverde, en donde por suerte no hubo personas lesionadas y una de las unidades fue abandonada por sus ocupantes.

      En el primer caso, se trató de un automóvil Suzuki color gris que circulaba por la mencionada carretera en dirección de Ciudad Satélite hacia el centro de la ciudad.

      Sin embargo, a la altura de la colonia Real del Potosí, el conductor perdió el control del volante y el auto se salió del camino para de esta forma derribar un poste de alumbrado público que ahí se ubica, al cual derribó desde la base y finalmente acabó volcado sobre su costado derecho.

      En el otro accidente participó una camioneta Ford Expedition de color blanco, la cual circulaba también por la carretera a Rioverde.

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      Al llegar a la altura del Parque Industrial Colinas, en Ciudad Satélite, el conductor se descontroló hacia su derecha para así salir de la cinta asfáltica y se volcó, dando una voltereta para finalmente quedar la camioneta en posición normal totalmente dañada.

      En los dos casos, elementos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos acudieron a prestar ayuda y se dedicaron a remediar el líquido derramado en la cinta asfáltica, en el hecho de la camioneta Ford había sido abandonada por sus ocupantes.

      Elementos policiales tomaron conocimiento de los accidentes, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión hasta que sean entregados a los propietarios una vez cumplidos los trámites legales. 

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