Vinculan a implicados en el homicidio de un adulto mayor

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Tras el fallecimiento de una persona con ficha de búsqueda de 70 años en el municipio de Cárdenas, tres personas presuntamente involucradas en los hechos fueron recientemente vinculadas a proceso.

Esto, gracias a que litigadores de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Fiscalía General del Estado obtuvieron el mandamiento judicial.

Y es que de acuerdo con las investigaciones, el pasado 26 de septiembre, los imputados habrían privado ilegalmente de la libertad a la víctima quien era originaria del municipio de Rioverde, aprovechando que eran cercanos a él, y lo mantuvieron en cautiverio en un inmueble del ejido Higinio Olivo de la demarcación mencionada.

Días después, las mismas personas habrían provocado su fallecimiento y enterraron el cuerpo en el mismo domicilio, el cual fue localizado el 13 de octubre de 2026.

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Agentes Fiscales investigaron este suceso desde el primer momento que familiares solicitaron la ficha de búsqueda correspondiente y dieron seguimiento hasta que identificaron a José "N", Gilberto "N" y Evelyn "N", los cuales fueron detenidos mediante una orden de aprehensión.

En la audiencia de este caso, la Fiscalía les imputó a los señalados el delito de desaparición cometida por particulares y de delitos vinculados a la desaparición de personas; con ello, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como tres meses para la investigación complementaria.