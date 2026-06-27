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Vuelca tráiler con refrescos en la rúa a México

Pobladores y viajeros se llevaron toda la mercancía antes de la llegada de la GN

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca tráiler con refrescos en la rúa a México
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      Un tráiler cargado con refrescos de lata sufrió aparatosa volcadura en la carretera a México, en donde la rapiña no se hizo esperar y los pobladores de la zona, así como automovilistas, arrasaron con toda la mercancía hasta que arribaron al lugar elementos de la Guardia Nacional a tomar conocimiento del hecho.

      Fue cerca de las seis de la mañana de este viernes, que se reportó la volcadura de un tráiler con remolque tipo caja, esto en el kilómetro 173 de la carretera referida, a la altura de la comunidad de Enramadas.

      De acuerdo a los hechos, el tráiler se desplazaba a alta velocidad rumbo a esta ciudad y a la altura de referencia el remolque se "coleó" y el chofer no pudo controlar el volante, por lo que de esta forma la unidad quedó volcada sobre su costado derecho fuera del asfalto.

      Parte de la carga, consistente en latas de refresco, quedó esparcida en el área pero en pocos minutos llegaron decenas de personas habitantes de la zona para llevarse todo lo que pudieron y hasta cargaban la mercancía camionetas.

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      Algunos automovilistas también aprovecharon la volcadura y cargaron paquetes de refrescos y la rapiña se dio hasta la llegada de elementos de la Guardia Nacional cuando ya casi se habían llevado todo. El accidente afectó parcialmente el tránsito vehicular en esa zona hasta que el tráiler fue retirado mediante grúas particulares hacia una pensión para que se llevaran a cabo las diligencias legales.

      Aparentemente el conductor de la unidad salió ileso en el accidente pero no pudo evitar el robo de la mercancía.

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