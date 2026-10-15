Vuelca tráiler en la carretera a México
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En la carretera a México, un tráiler que intentaba retornar con dirección a San Luis Potosí se volcó y cortó la circulación del tramo por algunos momentos.
La tarde de este miércoles, alrededor de las 14:00 horas, un tráiler circulaba sobre la vía referida con dirección a Querétaro y al retornar en el kilómetro 184, el chofer perdió el control de su unidad, volcando en el sitio.
Afortunadamente, no se reportaron terceras personas lesionadas y el propio conductor tampoco tuvo que ser auxiliado por personal de emergencias, al salir por su propio pie.
Por otro lado, el tracto sí sufrió daños materiales considerables en su parte frontal y al volcar quedó en parte del acotamiento del retorno con dirección a San Luis Potosí, disminuyendo el flujo por ese sector de la rúa.
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Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho y se encargaron de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
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