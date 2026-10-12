Productores abandonan el campo
La reapertura de la frontera con EU abre oportunidades para el sector ganadero mexicano.
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La falta de rentabilidad, las sequías, las plagas y el encarecimiento de los insumos han llevado a productores a abandonar sus parcelas y reducido el interés de las nuevas generaciones por dedicarse a la agricultura, reconoció Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
Abandono de parcelas agrícolas y sus causas
El funcionario señaló que las dificultades para obtener ingresos suficientes han restado atractivo a la actividad agrícola, pues los productores enfrentan gastos y problemas que limitan sus ganancias. "Lo que no te deja, lo abandonas", expresó al referirse a las condiciones que enfrentan quienes trabajan la tierra.
Impacto en jóvenes y oportunidades para el sector
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Díaz Salinas advirtió que esta situación también influye en la incorporación de jóvenes al sector, debido a que no encuentran en el campo una alternativa económica que les permita obtener ingresos suficientes. A estos obstáculos se suman la disponibilidad de agua y las plagas.
Consideró que la reapertura de la frontera de EU para el ingreso de ganado mexicano en pie representa una oportunidad para ampliar los ingresos.
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