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Productores abandonan el campo

La reapertura de la frontera con EU abre oportunidades para el sector ganadero mexicano.

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Productores abandonan el campo
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      La falta de rentabilidad, las sequías, las plagas y el encarecimiento de los insumos han llevado a productores a abandonar sus parcelas y reducido el interés de las nuevas generaciones por dedicarse a la agricultura, reconoció Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

      Abandono de parcelas agrícolas y sus causas

      El funcionario señaló que las dificultades para obtener ingresos suficientes han restado atractivo a la actividad agrícola, pues los productores enfrentan gastos y problemas que limitan sus ganancias. "Lo que no te deja, lo abandonas", expresó al referirse a las condiciones que enfrentan quienes trabajan la tierra.

      Impacto en jóvenes y oportunidades para el sector

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      Díaz Salinas advirtió que esta situación también influye en la incorporación de jóvenes al sector, debido a que no encuentran en el campo una alternativa económica que les permita obtener ingresos suficientes. A estos obstáculos se suman la disponibilidad de agua y las plagas.

      Consideró que la reapertura de la frontera de EU para el ingreso de ganado mexicano en pie representa una oportunidad para ampliar los ingresos.

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