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Acceso Norte padece baches muy peligrosos

Por Flor Martínez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Acceso Norte padece baches muy peligrosos
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      Automovilistas que circulan diariamente por Acceso Norte, reportaron el deterioro de un tramo de esta vialidad, particularmente a la altura del puente que conecta con la carretera a Matehuala, en el carril con dirección a la avenida 20 de Noviembre.

      En el descenso del puente, casi frente a una agencia automotriz, se encuentra un agujero que, de acuerdo con vecinos y conductores, representa un riesgo para quienes transitan por la zona. Señalaron que ya se han registrado incidentes, principalmente entre automovilistas y motociclistas que intentan esquivar el desperfecto.

      Los conductores indicaron que el problema se extiende varios metros adelante, donde la carpeta asfáltica presenta baches, grietas y otras irregularidades que obligan a los vehículos a realizar maniobras para evitar daños. Sin embargo, debido a la velocidad con la que circulan algunas unidades, no siempre alcanzan a frenar o esquivar los desperfectos, lo que ha ocasionado daños a sus neumáticos. 

      Añadieron que los trabajos de mantenimiento realizados hasta ahora se han limitado a parchaduras que duran apenas unas semanas o meses antes de que el pavimento vuelva a deteriorarse. Por ello, consideraron que el tramo requiere un reencarpetamiento y no únicamente trabajos de bacheo que aseguran no siempre son la solución idónea. 

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