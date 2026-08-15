Acceso Norte padece baches muy peligrosos

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Automovilistas que circulan diariamente por Acceso Norte, reportaron el deterioro de un tramo de esta vialidad, particularmente a la altura del puente que conecta con la carretera a Matehuala, en el carril con dirección a la avenida 20 de Noviembre.

En el descenso del puente, casi frente a una agencia automotriz, se encuentra un agujero que, de acuerdo con vecinos y conductores, representa un riesgo para quienes transitan por la zona. Señalaron que ya se han registrado incidentes, principalmente entre automovilistas y motociclistas que intentan esquivar el desperfecto.

Los conductores indicaron que el problema se extiende varios metros adelante, donde la carpeta asfáltica presenta baches, grietas y otras irregularidades que obligan a los vehículos a realizar maniobras para evitar daños. Sin embargo, debido a la velocidad con la que circulan algunas unidades, no siempre alcanzan a frenar o esquivar los desperfectos, lo que ha ocasionado daños a sus neumáticos.

Añadieron que los trabajos de mantenimiento realizados hasta ahora se han limitado a parchaduras que duran apenas unas semanas o meses antes de que el pavimento vuelva a deteriorarse. Por ello, consideraron que el tramo requiere un reencarpetamiento y no únicamente trabajos de bacheo que aseguran no siempre son la solución idónea.

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