Acuerdan buscar soluciones a los robos en la Z.I.

La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) acordó con la Guardia Nacional el diseño de un programa conjunto de prevención de robos en el exterior de las fábricas y en las vialidades del área.

En la reunión para discutir los temas de seguridad, participaron representantes de las cámaras empresariales y a ella se sumaron también grupos de transportistas que también observan a diario lo que ocurre en la Zona Industrial.

Los representantes empresariales y de transportistas coincidieron en señalar que sí es necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad para diseñar operativos que disminuyan la incidencia delictiva.

Por su parte, los representantes de la Guardia Nacional acordaron el diseño de operativos para disminuir la presencia de delitos en la zona.

En la reunión participaron representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, y todos acordaron entrar en el programa conjunto de intervención, de manera que baje la incidencia delictiva y para que en forma coordinada, se construyan las soluciones necesarias.

Las quejas por inseguridad han sido tema recurrente de representantes de grupos empresariales, de organismos públicos y de ciudadanos y centrales obreras.