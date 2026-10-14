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Escasez en el H. Central pone vidas en peligro

Empleados paristas alertan del riesgo que genera desabasto de medicinas e insumos para pacientes y personal médico

Por Martín Rodríguez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Escasez en el H. Central pone vidas en peligro
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      La falta de medicamentos e insumos en el Hospital Central ya pone en peligro la integridad de pacientes y alumnos, aseveró personal de las áreas de enfermería y medicina de esa institución en el bloqueo que realizan en la Glorieta González Bocanegra.

      Sindicato y protesta por desabasto en Hospital Central

      Por la noche, el gobierno estatal anunció que había llegado a acuerdo con los inconformes.

      El grupo encabezado por Luz María Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" (STEHC), reclama el abastecimiento inmediato de insumos para atender a los pacientes y a los propios médicos, pues esta escasez ya los pone en riesgo.

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      Los trabajadores inconformes ampliaron la lista de insumos que el hospital no ha recibido. Responsabilizan del desabasto a la autoridad estatal porque el nosocomio no ha sido entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social, como debió ocurrir desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

      Acuerdo y acciones del gobierno estatal

      Precisaron que hay antecedentes de la intervención del gobierno estatal en el hospital que nunca fue entregado a la Federación, como en el caso del intento de operación del Centro de Mezclas que elaboraría medicamentos contra el cáncer.

      Por lo pronto, y vigilados por patrulleros de la Guardia Civil del Estado, los trabajadores mantienen su manifestación con los toldos colocados en todos los accesos a la Glorieta Bocanegra y los acordonamientos en las vías al paso inferior vehicular.

      El personal inconforme se ha turnado en grupos que vigilan el área de la protesta y los accesos bloqueados a la glorieta.

      En un comunicado emitido anoche, el gobierno estatal indicó que acordó con los inconformes la entrega de medicamento e insumos equivalente a un mes de abasto y mejoras salariales para un grupo de ocho empleados, además de que gestionará 395 nuevas plazas laborales.

      Tras estas negociaciones, los trabajadores inconformes levantaron el bloqueo vial.

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