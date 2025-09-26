Agua contaminada llega a Los Fresnos

Habitantes de distintas calles de la colonia Fresnos denunciaron que desde el pasado fin de semana comenzaron a recibir agua en condiciones insalubres, con mal olor y un color oscuro, pese a que este sector durante muchos años ha tenido problemas con el suministro de agua potable.

De acuerdo con los testimonios, el problema inició entre el sábado y domingo, cuando vecinos detectaron que el agua presentaba un aspecto turbio, en algunos casos color café, y en otros con olor desagradable.

Tania Martínez de la calle Sabinos indicó que aunque el organismo operador Interapas acudió a tomar muestras y se comprometió a enviar pipas de agua para mitigar la situación, el apoyo no llegó.

Los reportes vecinales incluyen otras calles aledañas y zonas detrás de avenida San Luis y avenida Matehuala, donde recibieron el agua en mal estado y persiste el desabasto de agua potable.

Además, los residentes reprocharon que algunas familias tuvieron que vaciar cisternas y tambos, pues se les indicó que recibirían agua limpia por pipa, lo cual no ocurrió, dejándolos sin reserva.

Mientras que en otros casos el agua que comenzó a llegar contaminó los aljibes de quienes habían surtido a pipas particulares, es el caso del domicilio de la señora María Elena Castillo en la calle Los Ébanos, quien refirió que estos días incluso tuvo que ir a bañarse a un hotel debido a que las condiciones del agua eran insalubres para tal fin.

Lamentó que esta situación no sea reciente y que, por parte de la autoridad competente, se deslinde en dar una solución oportuna a los afectados, pues mientras ella, como otros vecinos, deben abastecerse de agua potable contratando pipas particulares, ante la falta de sensibilidad del organismo que tampoco les proporciona el líquido vital por este medio.

“Yo ya no he pagado mi recibo porque no tenemos agua y de Interapas me dijeron que aunque no hubiera, debíamos pagar el servicio del drenaje, pero la red sanitaria está igual o peor. Yo prefiero pagar lo de la pipa, que me sale hasta 800 pesos a la semana”, indicó.