Derriba camioneta poste de alumbrado

Debido a una falla en los neumáticos, una camioneta se estrelló contra un poste de alumbrado público en la carretera a Rioverde, al cual derribó por completo aunque por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las 16:30 horas de este jueves, cuando la camioneta Dodge tipo pick up color negro, de modelo antiguo, se desplazaba por la carretera a Rioverde en dirección al distribuidor Juárez.

Al aproximarse a la calle Aztecas, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, el conductor perdió el control del volante a la izquierda para de esta forma chocar de frente contra un poste de alumbrado público que ahí se ubica y al que derribó por completo.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes atendieron al joven conductor de la camioneta pero por suerte no presentaba lesiones de gravedad y no ameritó traslado al hospital.

Asimismo, peritos de la Policía Municipal soledense llegaron a levantar el reporte sobre el percance, siendo la camioneta retirada del sitio y llevada a una pensión en tanto el conductor o propietario garantiza el pago de los daños del poste de alumbrado dañado.