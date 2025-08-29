Alcalde reitera ruta del progreso con más obras

En la edición 327 de Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el arranque de obra para la rehabilitación integral de cuatro calles de la colonia Burócratas del Estado: Antonio Aguilar, Trabajadores al Servicio del Estado, León Flores y Luis Magallanes. Estas vialidades, ubicadas cerca del Hospital Ángeles y otros servicios de salud y alimentación, no habían recibido mantenimiento en más de 40 años.

Durante el evento, Galindo Ceballos recordó que prometió mejorar esta zona tras una visita previa, y ahora cumple su compromiso. “Este circuito tiene un impacto importante porque aquí confluyen muchas personas que vienen a consulta médica o a comer las tradicionales gorditas de Morales que todos los habitantes de la capital alguna vez visitamos. Con esta intervención, mejoramos la movilidad y la seguridad de la población”, afirmó. La obra contempla pavimentación, drenaje, tomas de agua, banquetas y alumbrado público.

Además, el alcalde Enrique Galindo subrayó que estas acciones son parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, con el cual se busca transformar de fondo la infraestructura urbana de San Luis Capital, porque afirmó que no se trata solo de tapar baches, sino de hacer obras completas y duraderas, que dignifiquen la vida de las personas y eleven la calidad del entorno urbano.

El Presidente Municipal añadió que en solo 15 días se han iniciado 22 obras y se proyectan 20 adicionales antes del 30 de septiembre, lo que refleja el compromiso del gobierno con el uso eficiente de los recursos públicos. El presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens, destacó que las obras se realizan con empresas potosinas y materiales locales, lo que fortalece la economía regional.

