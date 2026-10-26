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Usar dinero en efectivo es un derecho: Canirac

El presidente de la cámara rechaza reforma para limitar su utilización

Por Martín Rodríguez

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Usar dinero en efectivo es un derecho: Canirac
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      No se puede restringir el uso de dinero en efectivo, es una libertad y "yo no estoy de acuerdo en el planteamiento de la desaparición del dinero en físico. Estoy en contra de esa reforma", informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinoza Abaroa.

      Alejandro Espinoza rechaza desaparición del dinero físico

      Explicó que el uso del dinero en físico se da por naturaleza en todo el mundo, es una forma natural de mover la economía, ofrece múltiples ventajas y es de aplicación universal por lo que retirarlo de la circulación es muy riesgoso.

      Añadió que por su naturaleza, la iniciativa de obligar a pagos digitales en las actividades de la economía es una mala decisión, porque finalmente el flujo de efectivo no debe quedar sujeto a restricciones, sobre todo porque los usuarios mueven sus valores según las posibilidades, es decir, no se puede quedar sin uso de monedas quien desarrolla un trabajo honesto para ganarlas y no tiene los medios para digitalizar pagos.

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      Libertad de uso del dinero en efectivo defendida por Canirac

      Precisó que por sí sola, la reforma no permite estar a favor de ella, pero también es necesario advertir que nadie tiene el derecho de restringir la libertad de uso de las monedas, porque al final, cada quien requiere el acceso a los valores según la forma en que lo necesite, pero también según sus posibilidades.

      Dijo que aunque hay una tendencia para que en algunos aspectos de la economía el dinero físico no se utiliza como tal, lo cierto es que utilizar las monedas y billetes es un derecho de toda persona aquí y en todo el mundo.

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