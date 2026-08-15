Ven un mal fin de año para SLP

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La consultora financiera Deloitte Ecosignal incluyó a San Luis Potosí entre las economías estatales que este año se mantendrán rezagadas debido a la incertidumbre sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Deloitte pronóstico crecimiento San Luis Potosí 2026

En el estudio "Perspectivas Económicas de México", publicado hace unos días, Deloitte puso a San Luis entre las entidades que al cierre de 2026, tendrán crecimiento superior al 1% pero que no rebasarán el indicador de 1.5% de avance.

Lo anterior, explica, porque el estado se ubica entre las entidades manufactureras que enfrentarían rezagos "ante la incertidumbre en torno al T-MEC".

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Impacto en la industria automotriz y comparación con otros estados

Junto con San Luis Potosí, Coahuila y Chihuahua enfrentarían ese desafío, apunta el estudio, porque la industria automotriz tiene una alta participación en las economías de estos estados.

El nivel de crecimiento pronosticado para San Luis al cierre del año es el nivel más bajo previsto en su metodología.

En contraste, Nuevo León, Hidalgo y Tamaulipas disfrutarían de un crecimiento mayor al 2%. Las dos primeras entidades porque han recibido fuertes inversiones en infraestructura logística, ferroviaria y la tercera, por la actividad petrolera.

El panorama de San Luis para este año contrasta con la situación que vivió al cierre del año pasado, donde junto con Baja California, fue una excepción entre los estados manufactureros que presentaron un menor dinamismo productivo asociado a la contracción de las exportaciones.