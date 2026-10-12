Ayuntamiento capacita a los emprendedores

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La Dirección de Desarrollo Económico Municipal mantiene programas de capacitación para emprendedores y pequeñas y medianas empresas (Pymes), con talleres y foros enfocados en brindar herramientas para iniciar y formalizar negocios, informó su titular, Korina Toro Reyna.

La funcionaria explicó que cada mes se realizan foros de capacitación en coordinación con distintos organismos empresariales y la Alianza Empresarial, con el objetivo de acercar conocimientos y herramientas a quienes buscan fortalecer sus actividades económicas.

Además, el municipio cuenta con el taller "Startup A Prueba de Balas", dirigido a emprendedores y compuesto por alrededor de 10 sesiones, en las que se abordan aspectos relacionados con las etapas iniciales de un proyecto de negocio.

Toro Reyna señaló que el contenido del taller fue grabado y actualmente se promociona a través de las páginas oficiales y redes sociales de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, para que las personas interesadas puedan consultarlo.

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La capacitación está orientada a quienes comienzan un emprendimiento y necesitan conocer los pasos para desarrollar su proyecto, desde la idea inicial hasta avanzar hacia la formalización de su negocio.