Bajan incidentes de tránsito en calles de SGS

El director de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez, Víctor Aristarco Serna Piña, informó que durante este año los accidentes de tránsito han disminuido en un 70 por ciento en comparación con periodos anteriores, incluso en temporada de lluvias, cuando históricamente se incrementaban los percances.

De acuerdo con el funcionario, las vialidades que concentran la mayor cantidad de accidentes son el bulevar principal del municipio, así como los tramos de la carretera 57 y la carretera 70 que atraviesan la demarcación, debido a su alta afluencia vehicular.

Serna Piña explicó, que entre las principales causas de los incidentes se encuentran la conducción en estado de ebriedad y el uso del teléfono celular mientras se maneja. Ante estas conductas, los elementos de tránsito aplican medidas de prevención y sanción.

“Cuando una persona conduce bajo los influjos del alcohol pero conserva la capacidad de manejar, se le levanta una infracción administrativa. En los casos en que no puede seguir conduciendo, se procede al retiro del vehículo”, precisó.

Sumado a ello, subrayó que estas infracciones no derivan en una remisión a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, sino que se atienden en el ámbito administrativo, como parte de la estrategia municipal para reducir riesgos en la vía pública. Finalmente, el director policial puntualizó que el Ayuntamiento de Soledad, busca reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en las zonas de mayor tránsito.