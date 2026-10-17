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Cruz Roja busca 4 mdp para reabrir tres bases

Las mil 100 atenciones mensuales no han sido motivo para el apoyo de gobiernos locales

Por Samuel Moreno

Octubre 17, 2026 11:38 a.m.
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Cruz Roja busca 4 mdp para reabrir tres bases
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      La Cruz Roja en San Luis Potosí busca recursos extraordinarios por cuatro millones de pesos para reabrir tres bases operativas que permanecen fuera de servicio por falta de presupuesto, mientras la institución reporta más de mil 100 atenciones mensuales gratuitas de ambulancia entre la capital y otros municipios.

      Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la institución, informó que las bases cerradas corresponden a Huizache, Soledad de Graciano Sánchez y la Zona Industrial, esta última ya reacondicionada, por lo que buscan apoyo de los distintos niveles de gobierno para recuperar su capacidad de respuesta.

      "Estamos platicado con Gobierno del Estado para ver la posibilidad de un incremento, esto con el objeto de poder reabrir las bases que tenemos cerradas", señaló el funcionario, quien explicó que también se realizaron gestiones ante diputados federales para explorar ingresos extraordinarios vinculados con recursos de tenencias vehiculares.

      La búsqueda de financiamiento ocurre mientras la Cruz Roja prepara el cierre del ejercicio fiscal 2026, periodo en el que debe cubrir prestaciones laborales y aguinaldos. Aunque Cerecero Sánchez afirmó que la institución mantiene estabilidad económica, reconoció que necesita fortalecer sus ingresos para ampliar la cobertura de los servicios prehospitalarios.

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      En la capital potosina, la institución registra al menos 650 atenciones mensuales, cifra que supera las mil 100 al sumar los servicios en otros municipios. Además, reporta un aumento en la demanda de atención médica respecto al año pasado y se aproxima a los 90 mil servicios hospitalarios.

      El objetivo, indicó el subdelegado, es cerrar el año con finanzas favorables y planificar el presupuesto de 2027 para reactivar las tres bases operativas.

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