Aceptan plataformas digitales retirar violencias, odio y posibles ilícitos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las plataformas digitales estuvieron totalmente de acuerdo en el Decreto para garantizar que sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con este decreto se busca retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas y material sexual explícito.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo adelantó que cerca de las 18:00 horas de hoy sostendrá un diálogo virtual en vivo, a través de sus redes sociales, para hablar con las juventudes sobre este tema y conocer sus inquietudes.

"Increíblemente estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el Decreto sale con un acuerdo", comentó.

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Refirió que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el Centro Nacional de Inteligencia, estarán encargadas de la supervisión para que se cumpla con el Decreto y cuando se llegue a presentar algún delito.