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"Bullying" persiste en facultades de la UASLP

Por Ana Paula Vázquez

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
"Bullying" persiste en facultades de la UASLP

El bullying ejercido por docentes contra estudiantes sigue presente en facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reconoció la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud Torres, luego de confirmar un caso en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) donde un profesor hizo burlas hacia un alumno lesionado.

De acuerdo con la dirigente estudiantil, el docente realizó comentarios sobre la condición física del joven, quien utilizaba apoyo para caminar debido a una lesión en la pierna. Aunque evitó profundizar en el expediente, señaló que la situación fue atendida mediante las medidas institucionales correspondientes.

Jonguitud Torres advirtió que este tipo de conductas son difíciles de eliminar por completo dentro de la vida universitaria, ya que además del hostigamiento continúan apareciendo denuncias por bullying e intimidación incluso desde las aulas, en algunos casos provenientes del propio personal académico.

Añadió que recientemente también se dio a conocer una denuncia por hostigamiento en la Facultad de Derecho, lo que refuerza la persistencia de inconformidades entre la comunidad estudiantil en distintas entidades académicas.

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Explicó que la mayoría de estos reportes son canalizados directamente a la Defensoría de Derechos Universitarios o al área de Abogacía General, por lo que no siempre llegan de forma directa a la representación estudiantil, aunque aseguró que existe seguimiento a los casos.

La presidenta de la FUP reconoció que, pese a los mecanismos y protocolos impulsados después del paro universitario en octubre de 2025, aún quedan pendientes para prevenir y atender casos de violencia, hostigamiento y bullying dentro de las facultades.

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