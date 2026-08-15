Cámaras de la Fenapo logran primera detención
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Las cámaras de reconocimiento facial instaladas en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) dieron los primeros resultados positivos, luego que lograron identificar a un sujeto, presuntamente relacionado con diversos delitos y líder de un grupo delictivo independiente.
Así lo reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien complementó que, al momento de la aprehensión de Pedro N., alias "El Peri", de 35 años, se le encontró con posesión de 40 dosis de "cristal" y siete bolsas de marihuana.
Exteriorizó que el hombre considerado objetivo prioritario para la Guardia Civil Estatal (GCE) por dedicarse al narcomenudeo, fue detectado por la tecnología al ingresar al complejo ferial y al salir del mismo se procedió con
el arresto.
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"Fíjese que muy bien. Les puedo informar que también se dio cuenta en la mesa ahorita de una detención de un objetivo prioritario dedicado al narcomenudeo, gracias a las cámaras de reconocimiento fácil", concluyó.
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