Cambian el drenaje con maquinaria en callejón de San Francisco

Por Martín Rodríguez

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Cambian el drenaje con maquinaria en callejón de San Francisco

Con el uso de maquinaria pesada, constructores reemplazarán toda la red de drenaje del callejón de Universidad. Colocado durante el gobierno de Antonio Rocha Cordero, ya fue declarado inservible.

De manera paralela al trabajo de adaptación, los trabajadores del Interapas idearon una forma de movilizar las aguas residuales de la zona a través de un canal a cielo abierto, que pasa entre el edificio de la Secretaría de Cultura del Estado y el templo de San Francisco de Asís. 

Hasta ahora, los trabajos de extracción se encuentran únicamente en la zona de conocido restaurante que menciona una oruga, y el cruce de la red con la plaza y jardín de San Francisco. 

Aunque inicialmente se creía que las redes se habían tapado por el flujo de residuos grasos y basura de los restaurantes, finalmente se descubrió que la red de drenaje sanitario ya no sirve.

Aunque los trabajadores de la construcción colocaron algunas mallas de advertencia de división de carriles, hay peatones que cruzan hacia el área de trabajo, a pesar de que hay uso de maquinaria pesada para desahogar las tareas. 

