Campesinos huastecos se sumarán al megabloqueo

Este domingo se apuntaron Ciudad Valles y Ébano con sus respectivos campesinos para ampliar el espectro del bloqueo a carreteras, lo que hará de San Luis Potosí un estado con vialidades cerradas por grupos que pretenden que el Gobierno Federal no apruebe leyes que consideran que no les favorecen.

Inicialmente, solo un grupo de campesinos se había apuntado y anunció apenas el jueves el mega bloqueo en la carretera 49, tramo San Luis Potosí - Mexquitic de Carmona, a la altura de la gasolinera denominada La Posta, para sumarse a las protestas de todo el país, donde los campesinos pretenden hacer valer el freno a diversos proyectos de ley.

Entre los planes legislativos producto de la controversia, se encuentra la elaboración de la Ley Nacional de Aguas, que afecta principalmente a los agricultores, quienes estarían obligados a limitar el consumo de líquido para los trabajos de riego.

La medida afecta a los productores que utilizan determinadas cantidades de agua según las necesidades de producción.

Por esa causa, los principales inconformes serán los usuarios de aguas subterráneas, que tienen bajo su mando los pozos de extracción que además, desde finales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron afectados por lo que los agricultores llamaron “un cobro excesivo” por el consumo de energía eléctrica.

Los campesinos de San Luis Potosí únicamente formaban parte de grupos del Altiplano y la Zona Centro, pero este domingo ya había campesinos de la Zona Huasteca que preparaban los bloqueos a sus respectivas carreteras, y en particular la Carretera 85 y las que se dirigen a la zona indígena de Tamazunchale, y que conectan con los estados de Hidalgo y Veracruz. También hay grupos que pretenden bloquear algunos tramos de la Carretera 57.