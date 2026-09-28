Abogados deben usar la IA, señala Miguel Carbonell

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La abogacía está obligada a utilizar la inteligencia artificial, pero a condición que de que lo haga bien y de manera inteligente, advirtió el abogado Miguel Carbonell Sánchez, responsable de la publicación de más de 80 libros y artículos en todas las ramas del derecho.

El también referente para los estudiantes de leyes y criminología, precisó que los abogados tienen en la inteligencia artificial un recurso tecnológico a su favor, pero que deberá ser usado de manera profesional, para evitar el suceso de los abogados jóvenes de Perú que publicaron un libro de especialidad que incluyó impresos los programas que programaron para escribirlo.

Añadió que la abogacía tiene que ingresar al espacio de la inteligencia artificial para hacer su trabajo, debe planearlo para que se haga bien, en los términos correctos y con la rapidez requerida, pero se tiene que utilizar cualquier tipo de plataforma de manera responsable.

Consideró que el uso correcto de la inteligencia artificial permitirá desahogar el trabajo como lo demanda el oficio de abogado, pero también aporta herramientas para que también en el área jurídica suba la productividad.

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Dijo esperar que la inteligencia artificial genere herramientas para que los abogados trabajen con mucha mayor rapidez.

Aseguró que la inteligencia artificial maximizará las capacidades de los abogados para el desahogo de sus tareas cotidianas, pero sobre todo, representar a una puerta de apoyo para los que saben de derecho y lo ponen en práctica.

En tono sarcástico, dijo que nada más que no se les ocurra copiar "prompts", "sobre todo en los libros", en referencia a las instrucciones y oferta de presentación de un tema desarrollado con inteligencia artificial para el libro de los jóvenes abogados peruanos.