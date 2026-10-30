Lula: "Uno de los líderes más importantes"

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Líderes internacionales externaron este jueves sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dirigente histórico de la izquierda mexicana, ocurrido el miércoles.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó a Cárdenas como "uno de los más importantes líderes políticos" en México.

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"Referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe, desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y en la promoción de políticas orientadas a la igualdad social", afirmó en una larga publicación en X.Lula recordó que el izquierdista mexicano, a lo largo de sus 92 años de vida, "ayudó a abrir camino para una generación de líderes que hoy respaldan al excelente gobierno que Claudia Sheinbaum viene realizando".El mandatario brasileño recordó con cariño sus pláticas con Cárdenas. "Tuve, en muchas oportunidades, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre. Una región soberana que mexicanos, brasileños y demás pueblos hermanos están ayudando a construir", dijo.El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recordó a Cárdenas como alguien que "siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe".En X, expresó sus "sentidas condolencias a familiares y amigos del querido compañero Cuauhtémoc Cárdenas", así como "nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo mexicanos ante tan sensible pérdida".El canciller cubano Bruno Rodríguez también expresó su pesar y describió a Cárdenas como un "extraordinario líder de la izquierda y el progresismo, alto ejemplo de solidaridad de nuestra América".En Estados Unidos, el congresista Chuy García afirmó que Cárdenas "cambió el curso de la historia de México. Su trabajo ayudó a poner fin a 70 años de dominio de un solo partido, y lo logró organizando a millones de simpatizantes y formando un nuevo partido político enfocado en combatir la corrupción, el crimen y la pobreza".