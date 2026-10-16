Otorga Cámara de Diputados licencia a Francisco A. Castillo

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Francisco Adrián Castillo Morales, diputado federal de Morena por el Cuarto Distrito de San Luis Potosí, solicitó licencia al cargo a partir de este viernes 16 de octubre, tras poco más de dos años en la Cámara de Diputados. Su salida ocurre mientras su nombre se menciona como posible relevo en la titularidad de los Programas Integrales del Bienestar en el estado, aunque no hay confirmación de un eventual nombramiento.

El legislador reconoció que ha escuchado versiones sobre su posible llegada a la dependencia a través de medios de comunicación, pero admitió que estaría dispuesto a encabezar Bienestar si se lo solicitan. "No estoy casado con ningún cargo", sostuvo al referirse a la posibilidad de asumir otra responsabilidad pública.

La licencia se presenta después de la renuncia de Guillermo Morales López a la titularidad de Bienestar, quien recientemente se incorporó a tareas de Morena en Baja California Norte y Sur. Morales también negó que dejara la dependencia por investigaciones abiertas y manifestó su

disposición a que los órganos de control interno realicen las auditorías correspondientes.

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La dependencia enfrenta señalamientos del diputado federal Gabino Morales Mendoza, quien pidió investigar presuntos casos de acoso laboral, abuso de poder, intimidación, nepotismo, corrupción y supuesto desvío de recursos. Sobre estas acusaciones, Castillo Morales las calificó como "opiniones muy particulares", expresó su respeto por Guillermo Morales y señaló que cualquier señalamiento debe atenderse mediante los mecanismos correspondientes.

Con la separación de Castillo Morales, Arturo Alonso García, su diputado suplente, dará continuidad a la representación del Cuarto Distrito conforme al procedimiento legislativo. Al anunciar su licencia, Castillo Morales presumió que llegó al cargo con el respaldo de más de 116 mil ciudadanos y afirmó que el cierre de su etapa en San Lázaro no significa el fin de su trayectoria en el servicio público.