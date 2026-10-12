Ceepac investiga 14 denuncias de carácter electoral
Por actos anticipados de campaña y uso indebido de dinero, entre otros delitos
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Catorce de las 27 denuncias electorales recibidas por el Ceepac en 2026 continúan bajo investigación, seis por presuntos actos anticipados de campaña, cinco por uso indebido de recursos y promoción personalizada, dos por violencia política de género y una por propaganda político-electoral en un inmueble privado.
Estado actual de las denuncias electorales
El reporte del organismo, con corte al 6 de octubre, señala que 13 denuncias ya fueron concluidas. De las 27 recibidas, 20 derivaron en procedimientos especiales sancionadores y siete en cuadernos de antecedentes.
-Los expedientes pendientes se encuentran en etapa de sustanciación. Debido a que las investigaciones siguen abiertas, el Ceepac indicó que no puede comprometer información sobre esos asuntos.
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Procedimientos y competencias del Ceepac
También advirtió que una denuncia puede incluir más de una conducta.
En los procedimientos especiales sancionadores, el Ceepac recibe las quejas e investiga los hechos antes de remitir los expedientes al Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), que determina si existe una conducta sancionable y, en su caso, emite la sanción correspondiente.
El organismo también recibe denuncias que corresponden al ámbito federal y que, por tanto, no son de su competencia. Estos casos se turnan al Instituto Nacional Electoral (INE) para su resolución.
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