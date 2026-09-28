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El Ceepac, sin dinero para consulta entre indígenas

Se determinará si comunidades dejan el sistema de partidos

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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El Ceepac, sin dinero para consulta entre indígenas
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      Sin metodología definida ni presupuesto específico, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tendrá que organizar la consulta que determinará si comunidades de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio quieren abandonar el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades municipales mediante un sistema normativo indígena.

      TEPJF ordena competencia y pasos para consulta indígena

      El consejero Juan Manuel Ramírez García explicó que el primer paso será emitir un nuevo acuerdo para que el Ceepac se declare competente, como lo ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque la sentencia no fija un plazo, establece que la nueva determinación deberá emitirse "a la brevedad".

      Una vez emitido el acuerdo, el Consejo General deberá definir las condiciones, etapas y medidas necesarias para desarrollar la consulta. Ramírez García señaló que todavía no existe una metodología, por lo que tendrá que construirse en coordinación con las personas y autoridades representativas de las comunidades indígenas que solicitaron el cambio. Las características del eventual sistema normativo indígena se definirían posteriormente.

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      Presupuesto y postura previa del Ceepac

      El organismo tampoco contempló recursos específicos para este proceso al elaborar su proyecto presupuestal, debido a que la solicitud de las comunidades fue presentada después.

      El consejero explicó que revisarán si dentro del presupuesto se incluyeron recursos para procesos consultivos o mecanismos de participación ciudadana, aunque no pudo confirmar que ese apartado haya sido autorizado.

      Dicho proceso representa un cambio respecto de la postura que el propio Ceepac sostuvo en marzo, cuando se declaró incompetente para realizar la consulta y remitió la solicitud al Congreso del Estado.

      La Sala Superior del TEPJF revocó posteriormente esa determinación al considerar que el procedimiento tiene naturaleza electoral. Sobre la posibilidad de que otros municipios soliciten un proceso similar, Ramírez García señaló que el tema todavía no ha sido discutido y que esperarán a conocer los efectos de esta consulta.

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