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Reporta Ceepac denuncias contra "adelantados"

El organismo electoral analiza las quejas recibidas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Reporta Ceepac denuncias contra "adelantados"
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      Cinco de las 15 denuncias recibidas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) relacionadas con el proceso electoral 2026-2027 corresponden a presuntos actos anticipados de campaña, informó el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo, Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.

      Detalles sobre los procedimientos y denuncias

      El consejero detalló 12 de los expedientes fueron tramitados como Procedimientos Sancionadores Especiales y tres como Cuadernos de Antecedentes.

      De los procedimientos especiales, los señalamientos por posibles actos anticipados representan la conducta más recurrente en esta etapa previa al inicio formal de las campañas.

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      Criterios para determinar actos anticipados de campaña

      Luis Gerardo Lomelí Rodríguez indicó que actualmente permanecen en trámite únicamente dos denuncias: una por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y otra por posibles actos anticipados de campaña. Ambas se encuentran en la etapa de revisión del escrito inicial por parte del área jurídica de la Comisión de Quejas y Denuncias.

      Explicó que para determinar si existe una conducta anticipada de campaña no basta con que una persona manifieste su intención de contender por un cargo público, sino que deben analizarse elementos como un llamado expreso al voto o mensajes que, aunque no utilicen esa palabra, tengan como objetivo posicionar a una persona con fines electorales.

      La autoridad electoral considera tres elementos para acreditar una infracción: el temporal, cuando los hechos ocurren fuera de los periodos establecidos; el personal, cuando involucran a partidos, militantes, aspirantes o precandidatos identificables; y el subjetivo, relacionado con la existencia de una solicitud de apoyo electoral.

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