CEGAIP se va de vacaciones en plena transición

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Mientras el Congreso del Estado se ocupa en la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y en la creación del nuevo órgano de transparencia, los integrantes del organismo tomarán dos semanas de vacaciones pagadas durante el periodo extraordinario de transición.

La CEGAIP tendrá su primer periodo vacacional del año del 20 al 31 de julio, de acuerdo con su calendario oficial de actividades 2026, en medio de la prórroga otorgada para que sus integrantes continúen en funciones mientras el Legislativo concluye las leyes secundarias que darán paso al nuevo modelo estatal

de transparencia.

La desaparición de la CEGAIP forma parte de la reconfiguración del sistema de transparencia derivada de cambios a nivel nacional, que plantean la eliminación de organismos garantes autónomos y la transferencia de sus funciones a nuevas estructuras institucionales.

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El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vocal de la Comisión de Transparencia, rechazó que el periodo vacacional interfiera con los trabajos pendientes y señaló que actualmente el proceso está a cargo del Congreso del Estado y de las comisiones encargadas de concretar la transición. "En realidad quien está llevando el proceso es el Congreso, junto con las comisiones, para poder terminar ya lo que era la CEGAIP", afirmó.

El legislador aseguró que existen avances para la elaboración de las leyes secundarias, aunque evitó adelantar detalles hasta que las comisiones emitan una comunicación oficial.

Explicó que entre los temas que se revisan están la protección de los derechos laborales de los trabajadores, el presupuesto del nuevo sistema de transparencia y la garantía del acceso a la información, la protección de datos personales y la privacidad. La transición ocurre luego de que el Congreso modificara el artículo noveno transitorio del Decreto 0506, aprobado el pasado 2 de abril, debido a una omisión que generaba el riesgo de que la CEGAIP quedara sin integración funcional antes de concluir el plazo de hasta 120 días para emitir la legislación secundaria.