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Se disparan los accidentes viales en la capital: Cruz Roja

Preocupa a la institución las personas que terminan prensadas

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Se disparan los accidentes viales en la capital: Cruz Roja
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      Los servicios de emergencia por accidentes viales en la capital potosina aumentaron de entre 420 y 430 al mes a un rango de 600 a 650 durante los últimos cuatro o cinco meses, informó Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí.

      Aumento de servicios y casos de personas prensadas

      El representante de la institución señaló que alrededor de 50 de los 650 servicios mensuales corresponden a personas prensadas en vehículos, situación que calificó como preocupante por las dificultades que implica el rescate.

      Explicó que los automóviles de nueva generación representan un reto para los paramédicos, debido a que sus estructuras son más resistentes y compactas, lo que dificulta las maniobras para liberar a las personas atrapadas, pese a que la institución ha adquirido nuevas herramientas.

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      Horarios de mayor incidencia y lesiones preocupantes

      Cerecero Sánchez indicó que los accidentes atendidos ocurren principalmente durante las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y las 9:00 horas, así como entre el mediodía y las 15:00 horas. Entre las lesiones que más preocupan a la institución se encuentran las fracturas expuestas y los casos de personas prensadas.

      Ante esta situación, el subdelegado de la Cruz Roja llamó a la ciudadanía a conducir con precaución y contribuir a la prevención de accidentes. También pidió apoyo mediante donativos en especie, como camillas, parches para desfibriladores externos automáticos (DEA) e insumos médicos, necesarios para mantener la operación de las ambulancias.

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