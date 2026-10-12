Cobach brinda apoyo emocional a alumnos

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El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) mantiene programas de atención a la salud mental de sus estudiantes, entre ellos espacios seguros para jóvenes en crisis y un convenio de colaboración con el Instituto Temazcalli, informó su director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

El funcionario explicó que el plantel 26, ubicado en Lomas, fue el primero en habilitar un espacio para que estudiantes que atraviesan crisis de ansiedad u otras situaciones emocionales puedan recibir atención inicial y posteriormente acceder a un proceso de tratamiento.

Además, indicó que el convenio con Temazcalli ha permitido atender a más de 50 mil jóvenes en todo el estado, pese a que la matrícula actual del sistema Cobach es de alrededor de 30 mil alumnos.

Centeno Trejo señaló que el acuerdo de colaboración se ha renovado durante cuatro años consecutivos, con el objetivo de facilitar que las y los estudiantes busquen ayuda profesional cuando enfrentan dificultades emocionales o requieren acompañamiento especializado.

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Como parte de estas acciones, también se cuenta con una línea de atención disponible las 24 horas, para que los jóvenes puedan solicitar apoyo.