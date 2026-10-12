logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cobach brinda apoyo emocional a alumnos

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Cobach brinda apoyo emocional a alumnos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) mantiene programas de atención a la salud mental de sus estudiantes, entre ellos espacios seguros para jóvenes en crisis y un convenio de colaboración con el Instituto Temazcalli, informó su director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

      El funcionario explicó que el plantel 26, ubicado en Lomas, fue el primero en habilitar un espacio para que estudiantes que atraviesan crisis de ansiedad u otras situaciones emocionales puedan recibir atención inicial y posteriormente acceder a un proceso de tratamiento.

      Además, indicó que el convenio con Temazcalli ha permitido atender a más de 50 mil jóvenes en todo el estado, pese a que la matrícula actual del sistema Cobach es de alrededor de 30 mil alumnos.

      Centeno Trejo señaló que el acuerdo de colaboración se ha renovado durante cuatro años consecutivos, con el objetivo de facilitar que las y los estudiantes busquen ayuda profesional cuando enfrentan dificultades emocionales o requieren acompañamiento especializado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de estas acciones, también se cuenta con una línea de atención disponible las 24 horas, para que los jóvenes puedan solicitar apoyo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma
      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      SLP

      Rubén Pacheco

      Obra incluye renovación de concreto, agua, drenaje y alumbrado led en tramo norte de la capital.

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP
      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      SLP

      Redacción

      Beneficiarios deben mantener datos actualizados para recibir apoyos económicos y despensas.

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP

      Redacción

      Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP

      Redacción

      El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.