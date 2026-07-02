Denuncian a mando de la FGE por presunto cateo ilícito

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Un particular denunció formalmente al comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Carlos Iván López Cruz, por el cateo presuntamente ilegal de un predio ubicado en la colonia San Rafael, Soledad de Graciano Sánchez ocurrido el pasado 11 de junio.

Los agentes de la FGE, encabezado por el comandante López Cruz, para cometer el robo de 12 mil pesos, hacerse de documentos que prueban la propiedad de varios vehículos y detener y torturar a dos personas, trabajadores en el sitio, señala la denuncia que fue recibida por el área de atención inmediata de la FGE el 11 de junio, un día después de ocurrido el hecho, de acuerdo a un testimonio hecho llegar a este diario por el afectado y la copia de la denuncia que proporcionó.

El primer documento indica que el 11 de junio, los agentes llegaron en una camioneta roja sin insignias oficiales al inmueble ubicado en el vecino municipio.

Sin mostrar alguna orden de cateo, los agentes forzaron su entrada al inmueble y también sin documentar la aprehensión, detuvieron a dos trabajadores, padre e hijo que estaban en el inmueble, los subieron en otro vehículo y los trasladaron a otro sitio en donde, dice la denuncia, fueron torturados.

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El testimonio cita versiones de vecinos del inmueble de que los agentes permanecieron 45 minutos dentro, lapso en el que los policías "ocasionaron destrozos en el interior, aseguraron documentos de algunos vehículos y robaron 12 mil pesos propiedad de los trabajadores, se metieron en la oficina de nuestro patrón y sacaron muchas cosas, violentaron la caja fuerte y sacaron una cantidad de dinero importante".

También señalan que el propietario del negocio, dedicado al autotransporte, recibió una llamada en la que recibió la llamada de una persona no identificada, que le exigió una suma de dinero a cambio de liberar a los detenidos, que no habían sido puestos a disposición de ninguna autoridad.

El empresario respondió de manera negativa, y los empleados aparecieron unas horas más tarde.

El escrito señala que López Cruz, ha presentado antecedentes de abuso de autoridad, de no pasar los controles de confianza y ha participado en abusos contra la población en Chiapas de donde proviene, y en la Huasteca potosina.

El documento cita un comunicado de la FGE, publicado el 23 de junio, en la que presentó el hecho como el decomiso de unidades que presentaban reportes de robo en una operación que contaba con autorizaciones judiciales.

"Pero en ningún momento informa de la manera en la que originalmente ingresaron a la bodega, tampoco dice el boletín que se realizaron detenciones ilegales y se pidió una especie de "rescate" a cambio de su libertad", indica la queja.

La denuncia ante el Ministerio Público de la FGE fue presentada el pasado 12 de junio.