Incautan pipa con 63 mil litros de huachicol

Una pipa con doble tanque, que transportaba combustible ilegal, fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, que la detectaron en la caseta del cobro del Libramiento Norte, en donde también se realizó la detención del conductor por posible tráfico de hidrocarburo.

Como parte de los trabajos enfocados en la prevención de hechos constitutivos de delito, la corporación estatal informó sobre un operativo desplegado en el Libramiento Arco Norte de San Luis, en las inmediaciones de Peñasco de la capital potosina.

Fue en el parador El Potosino Norte, donde se ubica la caseta de cobro y que sirve para descanso de viajeros y transportistas, en donde los agentes policiales detectaron una pipa color rojo de la empresa Autotanques, la cual les pareció sospechosa y procedieron a realizar una inspección.

Fue así como se percataron que la pipa con doble tanque transportaba 63 mil litros de hidrocarburo cuyo conductor no pudo acreditar la legal procedencia, por lo que se procedió a su aseguramiento.

El chofer, de nombre Pedro de “N” de 45 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con el combustible asegurado, en donde se le definirá su situación legal.

Estas acciones corresponden al Plan Integral de Seguridad, en donde las autoridades preventivas, trabajan de forma coordinada para evitar el tráfico de combustible y preservar la paz de quienes transitan por estos ejes carreteros.