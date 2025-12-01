Con crédito se pagará a pensiones

Aunque no precisó a cuánto ascendieron, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), confirmó que el Gobierno del Estado solicitó créditos quirografarios para cubrir pagos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

La funcionaria estatal estableció que tales préstamos se concentraron en “rescatar” dicha institución -señalada durante el presente sexenio de mantener una deuda millonaria-, por lo tanto, no se consideraron los aguinaldos.

En entrevista, aseveró que la administración estatal ya no solicitará más empréstitos a corto plazo durante diciembre, dado que la Sefin ya cuenta con el financiamiento suficiente para depositar el recurso para dicha prestación a la base trabajadora.

“No tan solo para los aguinaldos. En este caso fueron destinados propiamente para el tema de pensiones como se hizo del conocimiento de todos. El gobernador salió al frente para poder rescatar esta entidad”, manifestó.

Hace unas semanas, la DPE y la Secretaría General informaron que desde el 26 de septiembre del 2021 a octubre del 2025 el estado inyectó 11 mil 430 millones de pesos a la DPE, de los cuales 3 mil 360 millones se depositaron en los últimos 17 meses.

Asimismo, mil 200 millones se entregarán en el último bimestre del año. Sumado al pago de aguinaldo, resulta en un total de 12 mil 630 millones de pesos. Lo que supone que uno de los créditos correspondió al monto del último bimestre.

A pesar de la reducción en la calificación financiera por parte de Fitch Ratings, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo en agosto pasado que el Gobierno del Estado está “mucho muy sano” en materia de manejo de finanzas públicas.

Por acudir de manera intensiva a los créditos quirografarios para solventar problemas de liquidez, la calificación financiera del gobierno estatal fue degradada por Fitch Ratings.