logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con crédito se pagará a pensiones

Por Rubén Pacheco

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Con crédito se pagará a pensiones

Aunque no precisó a cuánto ascendieron, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), confirmó que el Gobierno del Estado solicitó créditos quirografarios para cubrir pagos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

La funcionaria estatal estableció que tales préstamos se concentraron en “rescatar” dicha institución -señalada durante el presente sexenio de mantener una deuda millonaria-, por lo tanto, no se consideraron los aguinaldos.

En entrevista, aseveró que la administración estatal ya no solicitará más empréstitos a corto plazo durante diciembre, dado que la Sefin ya cuenta con el financiamiento suficiente para depositar el recurso para dicha prestación a la base trabajadora.

“No tan solo para los aguinaldos. En este caso fueron destinados propiamente para el tema de pensiones como se hizo del conocimiento de todos. El gobernador salió al frente para poder rescatar esta entidad”, manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hace unas semanas, la DPE y la Secretaría General informaron que desde el 26 de septiembre del 2021 a octubre del 2025 el estado inyectó 11 mil 430 millones de pesos a la DPE, de los cuales 3 mil 360 millones se depositaron en los últimos 17 meses.

Asimismo, mil 200 millones se entregarán en el último bimestre del año. Sumado al pago de aguinaldo, resulta en un total de 12 mil 630 millones de pesos. Lo que supone que uno de los créditos correspondió al monto del último bimestre.

A pesar de la reducción en la calificación financiera por parte de Fitch Ratings, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo en agosto pasado que el Gobierno del Estado está “mucho muy sano” en materia de manejo de finanzas públicas.

Por acudir de manera intensiva a los créditos quirografarios para solventar problemas de liquidez, la calificación financiera del gobierno estatal fue degradada por Fitch Ratings.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Perros sueltos, una amenaza en Satélite

Perros sueltos, una amenaza en Satélite

SLP

Leonel Mora

Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital
El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

SLP

Rolando Morales

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos
Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

SLP

Samuel Moreno

Gama Bazarte impulsa reforma a la Ley de la Persona Joven

El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC
El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC

El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC

SLP

Martín Rodríguez