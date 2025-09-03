Con un 90 % de avance el Reglameto Ecológico

En el tema de la generación de reglamentos propios, el área de Gestión Ambiental de Villa de Pozos, informó de un avance del 90 por ciento en la confección del nuevo Reglamento de Ecología, el cual permitirá establecer lineamientos claros para la prevención y sanción de prácticas que dañen el medio ambiente.

Dentro de la nueva normativa, se verán reflejados algunos temas a los que la Dirección de Gestión Ambiental, a cargo de Alejandro Leal Espinosa, ha dado seguimiento, como son el maltrato animal y el bienestar de los animales; la vigilancia de la quema de basura; el seguimiento de solicitudes de poda y tala e inspección y vigilancia ambiental.

En el seguimiento de denuncias y reportes sobre dichos temas, Gestión Ambiental ha alcanzado una eficiencia de atención “superior al 70 por ciento”, de acuerdo con el funcionario responsable.

Resaltó que se trabaja “en colaboración con diversas dependencias municipales, como Educación, Aseo Público, Cultura, Parques y Jardines, Guardia Civil Municipal y Protección Civil Municipal y se han realizado diversas actividades, entre ellas, la rehabilitación de áreas verdes y la realización de actividades educativas en planteles escolares, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación ambiental”.

Una vez que cuente con su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el pleno del Concejo Municipal, el área de Gestión Ambiental, dejará de regirse de forma supletoria por el reglamento de la capital.