SLP

Concejal dice que no pagará deuda de Pozos

La concejal rechaza cualquier deuda atribuida al municipio

Por Samuel Moreno

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Concejal dice que no pagará deuda de Pozos

Tras las declaraciones del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos quien sostuvo que el proceso de transición con Villa de Pozos, avanza “de manera ordenada”, pero aún queda pendiente definir, la parte proporcional del crédito a largo plazo que por decreto, correspondería al nuevo municipio, la concejal presidenta de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, rechazó que exista algún adeudo que deba asumir su administración.

Aradillas explicó, que el tema comenzó a circular desde que ella aún era diputada, pero sostuvo que, de acuerdo con la información revisada, en el proceso formal de entrega–recepción, no se reportó ningún pasivo atribuido a Villa de Pozos.

“Lo que sé, y porque también lo pregunté, es que no hubo nada en la entrega–recepción. Yo creo que no hay deuda del municipio”, afirmó. La concejal insistió en que un municipio de reciente creación no puede iniciar operaciones con compromisos financieros heredados. Agregó que las obligaciones generadas antes de la municipalización corresponden a quienes administraban los recursos en ese periodo.

“Ellos recibieron los ingresos, eran las autoridades responsables en su momento. Si se tiene que resolver en otra instancia, que se resuelva, pero Villa de Pozos no tiene deudas en estos momentos”, subrayó.

Cuestionada sobre el monto estimado del presupuesto que manejará Villa de Pozos para el próximo año, Aradillas reconoció que aún no cuenta con la cifra precisa; “la verdad no lo traigo, no me quiero equivocar; pero con todo gusto, en cuanto tenga la información, se las puedo dar”, indicó.

