Concejales de Pozos no están ni en el directorio

La página web oficial del Concejo Municipal de Villa de Pozos es otro de los espacios en donde las y los concejales regidores son ignorados, pues ni sus nombres ni sus datos de contacto aparecen en la sección “Directorio” del sitio.

María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, como concejal presidente, es la única integrante del Concejo incluida en dicho Directorio junto con los concejales síndicos Liliana Méndez Fajardo y Gerardo Ávila Rodríguez, aunque ninguno de los tres aparece con teléfono directo de contacto.

En las páginas web de otros ayuntamientos, las y los miembros del cuerpo edilicio aparecen como parte esencial del gabinete legal, con teléfonos de contacto, correos electrónicos e incluso la posición que ocupan como regidores, su filiación político – partidista y hasta las comisiones que cada uno encabeza o de las que forma parte.

A más de un año de que Villa de Pozos fue convertido en municipio libre por el Congreso del Estado y a punto de cumplirse el primer año de que se instituyó el Concejo Municipal, la mayoría de sus integrantes no tienen una oficina en dónde atender a las y los ciudadanos y tampoco existen dentro del Directorio oficial de la página

web www.villadepozos.gob.mx

Varios de las y los concejales de Villa de Pozos han expresado su inconformidad con la falta de cortesía política de la concejal presidente Teresa Rivera y de sus colaboradores más cercanos. Por lo pronto, han pedido al Congreso del Estado que emita un exhorto a la funcionaria para que procure una administración más participativa y democrática.