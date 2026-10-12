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Concentra la capital oferta cultural: Torres

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Concentra la capital oferta cultural: Torres
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      El 85 por ciento de la oferta cultural de San Luis Potosí se concentra en la zona metropolitana, debido a la ubicación de museos, teatros y otros recintos, reconoció Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult), quien señaló que buscan acercar las actividades culturales a las distintas regiones del estado.

      El funcionario explicó que, desde su llegada a la dependencia hace tres meses y medio, comenzó a establecer coordinación con las instancias municipales para impulsar actividades y aprovechar los espacios culturales existentes en el interior de la entidad potosina.

      Indicó que una de las primeras acciones consiste en acercar a los estudiantes a los recintos de sus propias regiones, incluidos museos particulares que reciben atención mediante programas federales. No obstante, señaló que también se contempla la posibilidad de organizar visitas de alumnos de otros municipios a la capital potosina, aunque esto depende de los recursos disponibles para su traslado.

      Torres Cedillo añadió que los museos estatales cuentan con planes de trabajo para recibir a instituciones educativas. Como parte de estas actividades, jóvenes de escuelas de arte se caracterizan como personajes históricos para ofrecer recorridos didácticos que permitan a los estudiantes conocer la historia de los recintos.

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