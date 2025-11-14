logo pulso
Dan banderazo a la mayor venta del año

Por Martín Rodríguez

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Dan banderazo a la mayor venta del año

Comercios que ofrecen meses sin intereses con tarjetas participantes, productos específicos para vender a precio bajo, un sorteo de dinero del SAT para el 5 de diciembre y algunos descuentos acordados por las aerolíneas, forman parte de los ofrecimientos del Buen Fin en su 15 aniversario.

Otros ofrecimientos incluyen la venta de pantallas, smartphones, diferentes tipos de moda, líneas aéreas, algunas promociones desde el punto de vista inmobiliario para el caso de enganches en casas y terrenos, calzado, restaurantes y hotelería, que se suman a las aerolíneas.

Hasta este jueves ya se habían sumado 3 mil negocios de manera oficial, para ofrecer descuentos en productos y servicios.

La Cámara Nacional de Comercio local (Canaco Servyrur) y la secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (Sedeco) formalizaron el inicio de la etapa de descuentos que por primera vez abarca cinco días.

El presidente local de la Canaco, Fernando Díaz de León Hernández, informó que el evento va aparejado con un dispositivo de seguridad en el que se busca mantener el orden en todos los municipios. 

Recordó que se generará un flujo importante de personas en todos los municipios, de manera que prevalezcan las condiciones de seguridad.

Entre las promociones hay descuentos de hasta 70 por 

ciento en el precio original de algunos productos.

Este jueves, en la plaza comercial The Park, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) dio el banderazo de inicio de El Buen Fin 2025, evento que este año celebra su aniversario quince como una de las estrategias más importantes para el impulso del consumo interno y la reactivación económica del país.

