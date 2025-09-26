Concluye la asignación de cargos en el PJE

El Poder Judicial del Estado, terminó de asignar los cargos de jueces civiles, de lo familiar, mercantiles y especializado en órdenes de protección, que ganaron la elección de junio pasado. A diferencia de éstos, los adscritos al sistema penal, no requieren de adscripción porque su trabajo depende de la programación de las audiencias procesales.

El el juez primero de los familiar es Daniel Gamez Macias; el juez segundo de lo familiar, Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez; el juez tercero de lo familiar es Sergio Eduardo Sánchez Rodríguez; para el Juzgado Cuarto de la Familiar fue adscrito Jesús Edgardo Ramírez González; el caso del Juzgado Quinto de lo Familiar, el juez adscrito es David Cobián Rodríguez; el Juzgado Sexto de lo Familiar ya tiene juez, y se llama Perla Habana Flores Cruz y el Juzgado Séptimo de lo Familiar lleva como titular a Ofelia Contreras Guerrero.

El Supremo Tribunal de Justicia asignó a Laura Elena Monsiváis Morales para el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección.

Para la materia civil, en el Juzgado Primero fue adscrita Beatriz Alexandra Iñiguez Ruvalcaba; para el Juzgado Segundo fue asignado David Adrián Balderas Jiménez; el Juzgado Tercero de lo Civil fue adscrito a Rubí Esmeralda Cruz Sánchez; para el Juzgado Cuarto Civil quedó en el cargo Luis Ricardo Molina Corpus.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la materia mercantil, Nora Rodríguez del Río se encuentra en el Juzgado Primero Mercantil; para el Juzgado Segundo Mercantil fue designado José Roberto Reyna Sánchez; le sigue en el Juzgado Tercero Mercantil Erika Elena Segovia Hernández; para el Juzgado Cuarto Mercantil, fue designado Alberto Javier Echavarría Delgado.

Mientras ello ocurre, en el Poder Judicial se sigue calentando el tema del juez que llega con guaruras a hacer su trabajo.