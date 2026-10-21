Baja la SEGE en los indicadores educativos

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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) destinó más dinero que el año pasado a la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles educativos, pero benefició a menos escuelas. Hubo otros indicadores en los que el desempeño de este año fue menor a los de 2025, de acuerdo con información de la dependencia.

Comparecencia de la titular ante el Congreso

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, indicó que la instancia destinó 486 millones de pesos a este rubro, beneficiando a 80 inmuebles educativos.

Un año antes, su antecesor, Juan Carlos Torres Cedillo, reportó casi 260 millones de pesos para 97 escuelas, por lo que el aumento de recursos no se reflejó en una mayor cantidad de planteles atendidos.

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Presupuesto y cobertura en planteles educativos

Es decir, si bien el presupuesto para los planteles creció casi 87 por ciento entre 2025 y 2026, el número de escuelas beneficiadas disminuyó 17 por ciento.

López Sierra señaló a los diputados que las obras beneficiaron a 27 mil 946 alumnos. Sin embargo, la presentación no desglosa los trabajos realizados, los criterios para seleccionar las escuelas ni las razones del incremento presupuestal.

En 2025, Torres Cedillo informó que las intervenciones beneficiaron a 63 mil estudiantes, cifra superior a la reportada este año, aunque la diferencia en el tipo y alcance de las obras impide medir directamente su impacto.

En el Seguro al Estudiante también se observa una diferencia; mientras el exfuncionario reportó más de 500 mil beneficiarios en 2025, la actual administración registró poco más de 416 mil estudiantes de educación básica.

La presentación no precisa si ambos periodos utilizaron los mismos criterios de cobertura. En cuanto a materiales escolares, López Sierra informó que se distribuyeron libros gratuitos a 548 mil 728 estudiantes de 5 mil 200 escuelas, además de guías de aprendizaje para 315 mil 464 alumnos, con una inversión de 70 millones de pesos.